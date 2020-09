Jak zabezpieczyć dach przed zimą? Postaw na systematyczną kontrolę!

Kiedy ostatnio kontrolowałeś stan techniczny dachu na Twoim domu? To pytanie jest bardzo ważne, z tego względu, że to jest pierwszy krok do zlokalizowania problemu. Drobna usterka można naprawić szybko, jednak zaniedbywana przez miesiące i wystawiana na próby złej pogody może przeobrazić się nawet w wymianę dachu. To pierwszy sposób na to jak zabezpieczyć dach przed zimą.

Jak zabezpieczyć dach przed zimą? Zadbaj o drożność rynien!

Kolejna kwestia, która nie jest zbyt czasochłonna to zapewnienie o swobodny przepływ wody oraz sprawdzenie, czy w prawidłowy sposób jest odprowadzana z dachu. Częsty deszcz oraz śnieg przy niesprawnych rynnach może spowodować akumulację wody i przedostawania się jej w miejscach nie odpowiednich. Zadbaj o ten sposób zabezpieczania dachu przed zimą.

