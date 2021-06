Zalety i montaż blachodachówki modułowej

Blachodachówki cieszą się coraz większą popularnością. Dlaczego? Posiadają one wiele zalet, są wykonane z bezpiecznych materiałów, pokrytych powłoką, która poza warstwą dekoracyjną zapewnia ochronę produktu. Są również łatwe w transporcie - standardowy dach mieści się na jednej palecie. Ponadto arkusze są lekkie i niewielkie. Dzięki temu ich transport i montaż to przyjemność. A co najważniejsze - montaż blachodachówki modułowej jest niezwykle łatwy i przyjemny. Dach modułowy składa się z wielu lekkich arkuszy, które z łatwością układa się na dachu. Kąt nachylenia możesz korygować nawet po połączeniu wszystkich arkuszy - nie musisz więc niczym się martwić!

Jak przeprowadzić montaż blachodachówki modułowej?

Dzięki specjalnemu profilowaniu blachodachówka modułowa tworzy efektowne pokrycie, a dzięki kompaktowym wymiarom łatwo się ją układa. Uzyskanie estetycznego pokrycia wymaga jednak przestrzegania przez dekarzy pewnych zasad w trakcie montażu blachodachówki. Gdy montaż zostanie wykonany wadliwie, pomiędzy panelami blachodachówki modułowej mogą powstać szczeliny, którymi do wnętrza budynku przedostawać się będzie wilgoć. Jeżeli więc planujesz samodzielny montaż blachodachówki modułowej - lepiej wcześniej dobrze przygotuj się z zasad montażowych.