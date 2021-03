Element konstrukcji dachowej odpowiedzialny za wygląd i praktyczne zastosowania powierzchni

Odpowiedź na to czym jest podbitka dachowa jest niezwykle banalna. To materiał, który wyróżnia się prostą konstrukcją. Co więcej, montaż w jej przypadku również nie powinien stanowić najmniejszego problemu. Wybierana jest przez klientów ze względu na liczne walory wizerunkowe, które są w stanie zachwycać nawet po kilku latach od wcielenia ich w życie. Opisywany materiał ma także funkcje ochronne. Zabezpiecza wrażliwe elementy przed wilgocią, a także uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Stosowanie podbitki może przyczynić się również do zaprzestania osiedlania się ptaków w konstrukcji dachowej danej nieruchomości.

Podbitka dachowa powinna być wybrana według osobistych upodobań

Omawiana podbitka dachowa wykonywana jest z drewna lub coraz bardziej popularnego materiału PVC. Oba te rozwiązania posiadają zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. W przypadku drewna mamy do czynienia z materiałem, który posiada właściwości termoizolacyjne, ale podatne jest na wilgoć. Zaś podbitka dachowa wykonana z PVC wyróżnia się swoją odpornością na wymagające warunki atmosferyczne, choć wizerunkowo nie wygląda tak szlachetnie jak klasyczne drewno.