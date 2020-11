Ochrona dachu i znajdujących się pod nim osób

Śniegołapy to praktyczne elementy wchodzące w skład konstrukcji pokrycia dachowego. Ich rolą jest ochrona osób znajdujących się pod powierzchnią dachu. Szczególnie w okresie zimowo-wiosennym, kiedy to wyższe temperatury powodują odwilż. W takich sytuacjach duże warstwy śniegu oraz lodu mogą być zagrożeniem dla osób będących pod powierzchnią dachu. Dlatego też wielu mieszkańców podczas wyboru odpowiedniego materiału na dach, decyduje się na ich montaż w warunkach domowych.

Śniegołapy rozwiązaniem na topniejący śnieg

Omawiane w artykule śniegołapy to elementy, które mogą charakteryzować się różnymi kształtami. Najczęściej wykonane są ze specjalnej blachy i uformowane w taki sposób, aby zatrzymywać śnieżne masy spadające z powierzchni dachowej. Ponadto, ich montaż jest niezwykle prosty i wykonuje się go za sprawą specjalnych wkrętów. Śniegołapy to praktyczny produkt, który nie wpływa negatywnie na wygląd dachu. Stosując je możemy być pewni, że posiadane przez nas rynny nie ulegną uszkodzeniu, a także my sami nie ucierpimy przechodząc pod dachem podczas odwilży. Wspomniane produkty można nabyć między innymi za pośrednictwem firmy Blachotrapez.